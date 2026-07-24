Талалаев назвал причину поражения "Балтики" в первом туре РПЛ

- Мы проиграли, значит, дебют неудачный. Но сыграли близко к своему максимуму. Быстрый гол послужил нехорошую службу - начали защищать результат и играть не в тот футбол, в который хотели. Ребята стояли и охраняли 1:0. Мы будем играть так же, как в прошлом году. Умеем бросать ауты - бросаем, умеем проводить быстрые атаки - проводим, - приводит слова Талалаева "Чемпионат".
Также специалист отметил, что остался доволен качеством игры своей команды после перерыва, поскольку увидел то, что тренерский штаб старается привить футболистам. При этом Талалаев добавил, что ожидал большего от опытных игроков, которые должны были повести команду за собой.
Матч в Москве завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.