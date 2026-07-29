Мовсисян: Аршавин, ты о чём? "Спартак" в космосе по сравнению с "Зенитом"

"Даже если "Спартак" проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом. Андрей, ты вообще о чем?
"Спартак" - это история. Это Романцев, Титов, Аленичев, Карпин, Тихонов... "Спартак" не просто выше - он настолько высоко по сравнению с "Зенитом", что его нельзя даже разглядеть. Он в космосе", - сказал Мовсисян "Спорт-Экспрессу".
Ранее Андрей Аршавин заявил, что не считает московский "Спартак" топ-клубом. Бывший игрок "Зенита" заявил, что красно-белые не могут конкурировать с сине-бело-голубыми за чемпионство РПЛ из-за состава.
По итогам прошедшего сезона чемпионата России "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. "Зенит" расположился на первой строчке с 68 баллами в своем активе.