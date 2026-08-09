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Легионер "Динамо": если Тюкавин станет лучшим бомбардиром, то мы будем бороться за трофей

Полузащитник "Динамо" Рубенс ответил, может ли Константин Тюкавин стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Рубенса, он надеется, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ.

- Конечно, это футболист, который умеет и может забивать. Надеюсь, что он станет лучшим бомбардиром. Если так получится, значит, мы будем бороться за трофей, - приводит слова Рубенса "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Константин Тюкавин вышел на поле в составе московского "Динамо" в 22 матчах и записал на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.

После двух сыгранных туров бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 1 набранным очком. Сегодня, 9 августа, команда Сандро Шварца сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо" в матче 3 тура РПЛ.

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