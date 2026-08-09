Бывший футболист московского "Локомотива" Марк Мампасси стал игроком норвежского "Русенборга" - он заключил контракт с клубом до конца сезона-2029.
Напомним, что Мампасси перешел в стан "железнодорожников" зимой 2022 года и провел за клуб во всех турнирах 21 матч. В конце июля текущего года он расторг соглашение с красно-зелеными по обоюдному соглашению сторон. Ранее он на правах аренды выступал за "Антальяспор", "Туран Товуз" и "Кортрейк" из чемпионата Бельгии. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 400 тысяч евро.
Экс-защитник "Локомотива" продолжит карьеру в Норвегии
Бывший защитник "Локомотива" нашел себе новый клуб.
Фото: ФК "Локомотив"