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Экс-защитник "Локомотива" продолжит карьеру в Норвегии

Бывший защитник "Локомотива" нашел себе новый клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший футболист московского "Локомотива" Марк Мампасси стал игроком норвежского "Русенборга" - он заключил контракт с клубом до конца сезона-2029.

Напомним, что Мампасси перешел в стан "железнодорожников" зимой 2022 года и провел за клуб во всех турнирах 21 матч. В конце июля текущего года он расторг соглашение с красно-зелеными по обоюдному соглашению сторон. Ранее он на правах аренды выступал за "Антальяспор", "Туран Товуз" и "Кортрейк" из чемпионата Бельгии. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

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