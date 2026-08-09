"Динамо" - "Динамо" Мх: во сколько начало и где смотреть матч 3 тура РПЛ

Сегодня, 9 августа, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с махачкалинским "Динамо" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой игры.
После двух сыгранных туров бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 1 набранным баллом, команда Вадима Евсеева располагается на 5 строчке с 6 очками в своем активе.