По информации источника, "Галатасарай" сделал первое предложение по трансферу полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Турецкий клуб предложил 20 миллионов евро, красно-зеленые не дали своего ответа.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Галатасарай" договорился с "железнодорожниками" о трансфере Батракова - российские инсайдеры опровергли данную информацию. Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач.
Рыночная стоимость футболиста сборной России оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: "Чемпионат".
Стало известно, какую сумму предложил "Галатасарай" за Батракова - источник
"Галатасарай" сделал предложение по трансферу Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"