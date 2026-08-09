По информации источника, московское "Динамо" договорилось с "Дубай Юнайтед" об аренде Эль-Мехди Маухуба с опцией выкупа за 2 миллиона евро. Футболист уже прибыл в Дубай и прошел медобследование.
В прошлом сезоне Маухуб вышел на поле в составе бело-голубых в 21 матче во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Рыночная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро, его контракт со столичным клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Источник: "СЭ".
"Динамо" отдало нападающего в аренду - "СЭ"
Московское "Динамо" отдало в аренду нападающего.
Фото: ФК "Динамо"