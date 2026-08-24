Как сообщает ESPN Brasil, "Краснодар" близок к подписанию центрального защитника Педро Энрике из "Ред Булл Брагантино".
По данным источника, переговоры между клубами продвигаются успешно, и стороны рассчитывают закрыть сделку в ближайшее время.
Всю профессиональную карьеру 30-летний Педро Энрикеон провел в Бразилии. В этом сезоне футболист провел 31 матч и отметился тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает его рыночную строимость в 3,5 млн евро.
"Краснодар" близок к трансферу защитника "РБ Брагантино" - ESPN
Переговоры находятся в финальной стадии.
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