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"Краснодар" близок к трансферу защитника "РБ Брагантино" - ESPN

Переговоры находятся в финальной стадии.
Фото: Getty Images
Как сообщает ESPN Brasil, "Краснодар" близок к подписанию центрального защитника Педро Энрике из "Ред Булл Брагантино".

По данным источника, переговоры между клубами продвигаются успешно, и стороны рассчитывают закрыть сделку в ближайшее время.

Всю профессиональную карьеру 30-летний Педро Энрикеон провел в Бразилии. В этом сезоне футболист провел 31 матч и отметился тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает его рыночную строимость в 3,5 млн евро.

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