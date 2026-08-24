Титов объяснил результативность Угальде в последних матчах

"После ухода Ливая Гарсии в аренду Угальде почувствовал себя игроком стартового состава.
Заслуженно или нет — уже другой вопрос. Но сейчас мы видим, что человек забивает, плюс имеет немало опасных моментов. Причем нередко он их сам себе и создает. Манфред подтверждает, что является очень качественным нападающим", - сказал Титов.
Манфред Угальде присоединился к "Спартаку" в январе 2024 года, перейдя из нидерландского "Твенте". Нападающий сборной Коста-Рики подписал контракт с московским клубом до лета 2028-го. В нынешнем сезоне 24-летний форвард отметился 5 забитыми голами и одной результативной передачей в 8 матчах за команду во всех турнирах. Всего Угальде записал на свой счет 32 мяча и 11 ассистов в 98 играх в составе красно-белых.
Источник: "СЭ"