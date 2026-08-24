Матчи Скрыть

Защитник "Динамо" прокомментировал интерес "Барселоны"

Защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес отреагировал на информацию об интересе к нему каталонской "Барселоны".
Фото: ФК "Динамо"
"Все возможно. Считаю, что нет ничего невозможного в этом мире. Дай бог, однажды я попаду туда", - приводит слова Касереса "РБ Спорт".

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист привлек внимание каталонцев, когда выступал за сборную Парагвая на чемпионате мира — 2026. Теперь сине-гранатовые внимательно следят за его игрой, рассматривая его как потенциального новичка.

Касерес присоединился к московскому "Динамо" в феврале 2025 года, подписав соглашение до конца 2029-го. В составе бело-голубых защитник провел 49 матчей, забил 1 гол и сделал 11 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится