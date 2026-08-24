Защитник "Динамо" прокомментировал интерес "Барселоны"

"Все возможно. Считаю, что нет ничего невозможного в этом мире. Дай бог, однажды я попаду туда", - приводит слова Касереса "РБ Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что футболист привлек внимание каталонцев, когда выступал за сборную Парагвая на чемпионате мира — 2026. Теперь сине-гранатовые внимательно следят за его игрой, рассматривая его как потенциального новичка.
Касерес присоединился к московскому "Динамо" в феврале 2025 года, подписав соглашение до конца 2029-го. В составе бело-голубых защитник провел 49 матчей, забил 1 гол и сделал 11 голевых передач.