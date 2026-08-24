Вингер "Крыльев Советов" Иван Олейников – лучший игрок РПЛ по количеству созданных голевых моментов. По итогам 5 прошедших туров 28-летний Олейников создал для своих партнеров 12 голевых моментов.
В топ-6 игроков по этому показателю также вошли: нападающий "Зенита" Максим Глушенков – 10 (426 минут), полузащитник "Ростова" Иван Комаров – 10 (449 минут), форвард "Ахмата" Максим Самородов – 8 (308 минут), хавбек "Оренбурга" Дамиан Пуэбла – 8 (413 минут), а также Пабло Солари из "Спартака" – 8 (470 минут).
Источник: "РУСТАТ"
Стал известен лучший игрок РПЛ по созданным голевым моментам. Он обошел Глушенкова и Солари
Определился лучший футболист чемпионата по количеству созданных голевых моментов по итогам 5 туров.
Фото: ФК "Крылья Советов"