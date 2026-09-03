Дасаев - о "Спартаке": сила команды сейчас в единстве

- На данный момент мне нравится, что есть коллектив. Да, сейчас была ошибка в игре с "Оренбургом", но такое бывает. Ничего страшного. У игроков есть взаимопонимание, хорошее видение поля, ребята показывают неплохой футбол. Сила "Спартака" сейчас в единстве, - цитирует Дасаева "СЭ".
За шесть туров "Спартак" одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Красно-белые набрали 13 очков и занимают второе место в РПЛ. 6 сентября команда Хуана Карлоса Карседо встретится на выезде с "Динамо".