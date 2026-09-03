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Дасаев - о "Спартаке": сила команды сейчас в единстве

Ринат Дасаев назвал единство одной из главных сильных сторон "Спартака" на старте чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-голкипер красно-белых отметил взаимопонимание между футболистами и положительно оценил качество игры команды.

- На данный момент мне нравится, что есть коллектив. Да, сейчас была ошибка в игре с "Оренбургом", но такое бывает. Ничего страшного. У игроков есть взаимопонимание, хорошее видение поля, ребята показывают неплохой футбол. Сила "Спартака" сейчас в единстве, - цитирует Дасаева "СЭ".

За шесть туров "Спартак" одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Красно-белые набрали 13 очков и занимают второе место в РПЛ. 6 сентября команда Хуана Карлоса Карседо встретится на выезде с "Динамо".

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