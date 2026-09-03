В "Роме" объяснили, почему сорвался трансфер игрока "Зенита"

- К сожалению, возникли некоторые проблемы, которые помешали нам завершить сделку. Мы достигли соглашения и с игроком, и с клубом, но по техническим причинам не смогли оформить переход. Во время трансферного окна происходит много разных вещей, поэтому нужно быть готовыми, - цитирует спортивного директора пресс-служба римлян.
Ранее сообщалось, что "Зенит" отклонил предложение "Ромы" по Луису Энрике на общую сумму 43 миллиона евро. Римляне предлагали 38 миллионов евро основной выплаты и ещё 5 миллионов в качестве бонусов.