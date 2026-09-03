В "Роме" объяснили, почему сорвался трансфер игрока "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- К сожалению, возникли некоторые проблемы, которые помешали нам завершить сделку. Мы достигли соглашения и с игроком, и с клубом, но по техническим причинам не смогли оформить переход. Во время трансферного окна происходит много разных вещей, поэтому нужно быть готовыми, - цитирует спортивного директора пресс-служба римлян.