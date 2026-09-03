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19:30
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В "Роме" объяснили, почему сорвался трансфер игрока "Зенита"

Спортивный директор "Ромы" Тони Д'Амико рассказал, почему римскому клубу не удалось оформить переход нападающего "Зенита" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
По словам функционера, стороны уже договорились об условиях сделки, однако завершить трансфер помешали технические причины.

- К сожалению, возникли некоторые проблемы, которые помешали нам завершить сделку. Мы достигли соглашения и с игроком, и с клубом, но по техническим причинам не смогли оформить переход. Во время трансферного окна происходит много разных вещей, поэтому нужно быть готовыми, - цитирует спортивного директора пресс-служба римлян.

Ранее сообщалось, что "Зенит" отклонил предложение "Ромы" по Луису Энрике на общую сумму 43 миллиона евро. Римляне предлагали 38 миллионов евро основной выплаты и ещё 5 миллионов в качестве бонусов.

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