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Костромской "Спартак" победил "Нефтехимик" в 11-м туре Первой лиги

Костромской "Спартак" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в 11-м туре Первой лиги со счетом 1:0.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Победу хозяевам принес левый защитник Кирилл Маляров, забив на 35-й минуте встречи.

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Первая лига

11 тур

Гол: Маляров, 35.

"Спартак" Кострома: Гайдаш, Бугарин, Жилмостных, Н. Тарасов, Каптилович, Маляров, Бугриёв (Спахич, 71), Камилов (Мохаммади, 63), Немченко, Караев (Чурсин, 71), Калмыков.

"Нефтехимик": Исмагилов, Печенкин, Платонов, Хомуха, Кахидзе, Джамилов (Котик, 72), Шарифуллин, Пяткин, Алейников, Мукба (Абдуллаев, 72), Машуков.

Предупреждения: Машуков, 8, Мукба, 15, Н. Тарасов, 28, Немченко, 45, Жилмостных, 83.

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