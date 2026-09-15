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Сёмин объяснил, почему не стоит переоценивать первое голевое действие Батракова

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил первые выступления Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: Getty Images
По его мнению, для полузащитника сейчас важнее регулярная игровая практика и доверие тренерского штаба, чем отдельная результативная передача. При этом Сёмин считает, что Батракову необходимо постоянно подтверждать свой уровень решающими действиями.

- Не надо концентрировать большое внимание на голевой передаче. Самое главное, что он играет, ему доверяют. От Батракова большие ожидания в клубе и внутри команды. Важно, что последний раз он вышел на поле достаточно удачно. Но делать это нужно каждую игру. Его брали для того, чтобы он забивал и отдавал передачи, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".

В пятом туре чемпионата Турции "Галатасарай" победил "Коджаелиспор" со счётом 1:0. Батраков отметился своей первой результативной передачей за турецкий клуб.

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