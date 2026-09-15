Вратарь "ПСЖ" Сафонов попал в символическую сборную тура

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов попал в символическую сборную четвёртого тура чемпионата Франции.

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Российский голкипер получил оценку 8,4 за выступление против "Бреста". Сафонов провёл встречу полностью и помог парижанам впервые в нынешнем сезоне сохранить свои ворота в неприкосновенности.



"ПСЖ" одержал победу со счётом 1:0. После четырёх туров "ПСЖ" имеет в активе пять очков. В турнирной таблице Лиги 1 команда располагается на седьмой строчке.