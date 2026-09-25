Губерниев: играть за сборную должны те, кто способен дарить людям радость

- Во-первых, я жду такой же точности от Соболева, которую он показал во взаимодействии с Головиным на тренировке. Он сказал, что он обычно бьет мимо, и это очень печально, потому что он один из лучших футболистов страны, может быть, он в матче за сборную наконец-то попадет!
Надо людям радость подарить, которой не так много, к сожалению. Поэтому играть должны те, кто способен эту радость дарить. Надеюсь, тренерский штаб таких футболистов распознает. Разумеется, с поправкой на футбольное мастерство, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".
Сборная России проведёт три матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.