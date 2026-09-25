Губерниев: играть за сборную должны те, кто способен дарить людям радость

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- Во-первых, я жду такой же точности от Соболева, которую он показал во взаимодействии с Головиным на тренировке. Он сказал, что он обычно бьет мимо, и это очень печально, потому что он один из лучших футболистов страны, может быть, он в матче за сборную наконец-то попадет!