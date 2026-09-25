Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Губерниев: играть за сборную должны те, кто способен дарить людям радость

Дмитрий Губерниев отметил, что в ближайших матчах сборной России хотел бы увидеть игроков, которые выходят на поле с желанием проявить себя и принести команде положительные эмоции.
Фото: РФС
Комментатор отдельно высказался об Александре Соболеве, вспомнив его взаимодействие с Александром Головиным на тренировке.

- Во-первых, я жду такой же точности от Соболева, которую он показал во взаимодействии с Головиным на тренировке. Он сказал, что он обычно бьет мимо, и это очень печально, потому что он один из лучших футболистов страны, может быть, он в матче за сборную наконец-то попадет!

Надо людям радость подарить, которой не так много, к сожалению. Поэтому играть должны те, кто способен эту радость дарить. Надеюсь, тренерский штаб таких футболистов распознает. Разумеется, с поправкой на футбольное мастерство, - передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".

Сборная России проведёт три матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится