Масалитин: ЦСКА находится на верхних строчках таблицы, но по игре вопросов - куча

Фото: ПФК ЦСКА

- Честно говоря, ЦСКА сегодня - команда-загадка. По игре вообще непредсказуемая. Очков набрали немало и находятся на верхних строчках таблицы, но по игре вопросов - куча.- Защита ещё более-менее. Игдисамов только последние матчи начал играть в три защитника. Видно, обстоятельства заставили так играть: тут и травма Мойзеса, и ситуация с Рейсом. Но в середине поля как не было у команды хорошего хава, так и нет, с отбором проблемы в средней линии. Да, услугами Кисляка пользуются, но все понимают, что тот же Кисляк или Обляков максимум пользы принесут, играя впереди. Возможно, надо будет Глебова ставить там, где нужна скорость. А, может, вообще надо будет играть без нападающих. Но это все надо наигрывать. Сейчас как раз вроде есть для этого пауза в чемпионате, но пять футболистов из клуба вызвали в сборную.Виктория Яковлева,