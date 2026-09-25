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Орлов ответил, будет ли "Спартак" бороться за чемпионство: клуб великий, но это в прошлом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил, будет ли "Спартак" бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Орлова, вряд ли "Спартак" будет бороться за чемпионство.

- Про чемпионство "Спартака"… Все говорят, и они сами хотят бороться за золотые медали. Но, на мой взгляд, вряд ли.
Клуб великий, но это в прошлом, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

Напомним, что за последние восемь лет петербургский "Зенит" семь раз становился чемпионом России, красно-белые в последний раз становились чемпионами РПЛ по итогам сезона-2016/17.

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