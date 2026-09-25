Орлов ответил, будет ли "Спартак" бороться за чемпионство: клуб великий, но это в прошлом

- Про чемпионство "Спартака"… Все говорят, и они сами хотят бороться за золотые медали. Но, на мой взгляд, вряд ли.
Клуб великий, но это в прошлом, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
По итогам девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Напомним, что за последние восемь лет петербургский "Зенит" семь раз становился чемпионом России, красно-белые в последний раз становились чемпионами РПЛ по итогам сезона-2016/17.