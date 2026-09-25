Подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном 29 сентября в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени вместо 19:30.
С Нигерией сборная России встретится 6 октября в Нижнем Новгороде в 19:00 по московскому времени. Изначально сообщалось, что матч должен был начаться в 20:00 по мск.
Время было скорректировано из-за договоренности с вещателем. Игры покажут "Первый канал" и Okko.
Матчи сборной России с Ираном и Нигерией перенесены по времени
Пресс-служба сборной России объявила об изменении времени начала товарищеских матчей с Нигерией и Ираном.
Фото: РФС