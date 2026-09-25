Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Матчи сборной России с Ираном и Нигерией перенесены по времени

Пресс-служба сборной России объявила об изменении времени начала товарищеских матчей с Нигерией и Ираном.
Фото: РФС
Подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном 29 сентября в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени вместо 19:30.

С Нигерией сборная России встретится 6 октября в Нижнем Новгороде в 19:00 по московскому времени. Изначально сообщалось, что матч должен был начаться в 20:00 по мск.

Время было скорректировано из-за договоренности с вещателем. Игры покажут "Первый канал" и Okko.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится