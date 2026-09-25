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"Манчестер Сити" грозит прямой вылет из АПЛ за 114 нарушений - The Athletic

"Манчестер Сити" признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ. Клуб может вылететь из лиги.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
По информации источника, клуб признан виновным в 114 обвинениях, среди которых: "недостоверная финансовая отчётность клуба", "отказ сотрудничать", "неполное отражение выплат тренерам и игрокам", "несоответствие правилам АПЛ по финансовой устойчивости" и "несоответствие требованиям УЕФА". Эти нарушения "горожане" совершали с 2009 по 2018 год.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в пяти встречах. В каждом матче текущего сезона чемпионата команда одерживала победу.

Клуб является десятикратным чемпионом Англии, восьмикратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: The Athletic

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