По информации источника, Андрей Чайка не приехал на встречу с игроками. Вместо него с футболистами контактировал спортивный директор Андрей Рудаков, который заявил, что все долги по зарплатам будут закрыты до 30 сентября. Команда не будет тренироваться до назначения нового специалиста или возвращения Альбы, так как проводить занятия некому.
На данный момент "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков в 9 встречах. Команда одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений в чемпионате.
Вчера, 24 сентября, Джонатан Альба покинул пост главного тренера клуба вместе со своим штабом. Как сообщают СМИ, после этого 17 футболистов пригрозили руководству уходом из команды, если им не выплатят долги по зарплате или не вернут испанского специалиста.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Генеральный директор "Ростова" не приехал на встречу с игроками - источник
Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка не приехал на встречу с футболистами которые грозят покинуть клуб. Команда не будет тренироваться определенное время.
Фото: ФК "Ростов"