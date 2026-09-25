Среди возможных кандидатов фигурируют Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов, Леонид Слуцкий, Вадим Евсеев и Андрей Талалаев.
Как утверждает источник, первым временным вариантом для железнодорожников может стать Хохлов. После этого клуб намерен провести переговоры с остальными претендентами. При этом окончательное решение по Галактионову пока не принято - тренер может сохранить должность.
"Локомотив" после девяти туров РПЛ набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Слуцкий, Талалаев и еще четыре тренера рассматриваются на пост главного тренера "Локомотива" - источник
Руководство "Локомотива" рассматривает сразу несколько российских специалистов на случай расставания с Михаилом Галактионовым.
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