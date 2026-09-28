Пономарев - о матче с Ираном: наконец более-менее приличный соперник

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу товарищеского матча между командами России и Ирана.

Фото: РФС

По мнению Пономарёва, матч в Казани даст возможность получить более объективное представление о текущем состоянии российской команды.



- Иран занимает неплохую позицию в рейтинге ФИФА, он участвовал в недавнем чемпионате мира. Сыграл со всеми командами в своей подгруппе вничью, никому не проиграл, заработал три очка. Так что сейчас наконец у нашей команды всё-таки будет более-менее приличный соперник. Тем более если привезут всех хороших игроков. Если хорошо заплатят, то все приедут. Наверняка на хорошие деньги они приедут. Бесплатно никто не поедет играть товарищеский матч.



В общем, главная сейчас задача - посмотреть, что наша сборная представляет собой в матче с приличной командой.



Мы ведь уже проиграли Египту на его поле, а Иран с ними на чемпионате мира 1:1 сыграл. В общем, оборона у нашего соперника неплохая - надо учитывать этот момент. В этом матче как раз и можно объективно оценить нынешние возможности наших футболистов.



Думаю, что наши должны выиграть 2:0. Если будет неудача, то болельщики этого не поймут. Ведь игрокам команды после Египта никакого разгона не дали за это безобразие.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info