Карпин указал на проблему в составе сборной России

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Как говорится, где тонко, там рвется. Многие центральные защитники на травмах", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Российский специалист сообщил, что большое количество центральных защитников сборной травмированы и не смогут помочь команде в предстоящей встрече."Данилов восстанавливается после воспаления сухожилия. Сколько времени займет, пока не понимаем. Осипенко пропустил четыре дня. Есть у нас проблемы из-за травм. Ибишев тоже два дня не тренировался.Завтра, 29 сентября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.На данный момент команда Валерия Карпина занимает 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, Иран располагается на 22-й строчке.