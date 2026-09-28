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Карпин указал на проблему в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проблеме команды перед матчем с Ираном.
Фото: РФС
Российский специалист сообщил, что большое количество центральных защитников сборной травмированы и не смогут помочь команде в предстоящей встрече.

"Данилов восстанавливается после воспаления сухожилия. Сколько времени займет, пока не понимаем. Осипенко пропустил четыре дня. Есть у нас проблемы из-за травм. Ибишев тоже два дня не тренировался.

Как говорится, где тонко, там рвется. Многие центральные защитники на травмах", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Завтра, 29 сентября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, Иран располагается на 22-й строчке.

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