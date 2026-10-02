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Барриос: "Зенит" сообщил, что это мой последний год в клубе

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос сообщил о своем будущем в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Клуб летом сообщил мне, что это будет мой последний год в "Зените".
Идея заключалась в том, чтобы найти вариант продолжения карьеры уже в летнее трансферное окно. Но варианта, который устроил бы обе стороны, не появилось, поэтому мы продолжаем работать вместе. Я не могу честно сказать, продолжится ли эта работа до января или до следующего июня", - сказал Барриос "Советскому спорту".

Барриос является игроком "Зенита" с 2019-го года.

В нынешнем сезоне Вильмар Барриос провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 32-летнего колумбийца с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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