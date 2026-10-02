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"Нужно было поднять градус внимания к себе". Радимов - о завершении карьеры Дзюбы

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на заявление Дзюбы о завершении игровой карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
"Нужно было поднять градус внимания к себе. Он это сделал с успехом.
Закончена ли карьера Дзюбы на официальном уровне? Думаю, что он недалёк от этого", - сказал Радимов "Матч ТВ".

Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба объявил о завершении выступлений в профессиональном футболе, однако не стал делать официального заявления и не исключил возможности участия за один из клубов в кубковых матчах.

Этим летом Дзюба стал свободным агентом, но так и не нашел команду. В августе ему исполнилось 38 лет.

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