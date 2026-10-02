Тихонов - о Дзюбе: нужно сказать спасибо за его карьеру

Если он принял такое решение, значит, оно было взвешенное. Я с ним работал в "Спартаке", и он замечательный парень", - цитирует Тихонова "Матч ТВ".
"Артему нужно сказать огромное спасибо за его большую карьеру.
"Артему нужно сказать огромное спасибо за его большую карьеру.
Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба объявил о завершении выступлений в профессиональном футболе, однако не стал делать официального заявления и не исключил возможности участия за один из клубов в кубковых матчах.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), РПЛ (177 голов) и сборной России (31 гол).