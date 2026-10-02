Булыкин: РФС, "Зенит" и "Спартак" должны организовать прощальный матч Дзюбе

"Я считаю Артема легендарной личностью для российского футбола!РФС, "Зенит" и "Спартак" должны совместно организовать прощальный матч Дзюбе, потому что это лучший бомбардир в истории России и настоящая легенда", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба объявил о завершении выступлений в профессиональном футболе, однако не стал делать официального заявления и не исключил возможности участия за один из клубов в кубковых матчах.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), РПЛ (177 голов) и сборной России (31 гол).