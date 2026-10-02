Тедеев: мне хотелось бы видеть Дзюбу тренером

"Мне как человеку из футбола хотелось бы видеть его тренером.Но Артём настолько мудрый человек, что он сам для себя решит, что ему делать в ближайшее время", - сказал Дзюба "Матч ТВ".
Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба объявил о завершении выступлений в профессиональном футболе, однако не стал делать официального заявления и не исключил возможности участия за один из клубов в кубковых матчах.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), РПЛ (177 голов) и сборной России (31 гол).