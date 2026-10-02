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Широков: если Игнашевич даст разрезающую передачу на Соболева, мяч к своим воротам прилетит

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Я нисколько не хочу принизить Соболева, но это видно по тому, как он действует на поле.
Много технического брака, огромное количество!
Я вспоминаю Серёжу Игнашевича со своей разрезающей передачей между линиями. Если бы Серёга отдал такую передачу на Соболева, мяч прилетел бы обратно к своим воротам!" - цитирует Широкова "Чемпионат".

Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2024-м году. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

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