Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
МолдоваНе начат
Латвия
19:00
ЧерногорияНе начат
Кипр
19:00
АрменияНе начат
Фарерские острова
21:45
СловакияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ШвецияНе начат
Бельгия
21:45
ТурцияНе начат
Франция
21:45
ИталияНе начат
Польша
21:45
РумынияНе начат
Украина
21:45
Северная ИрландияНе начат
Венгрия
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
14:30
АкронНе начат

Семин: Дзюба приносил громадную пользу российскому футболу

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высоко оценил карьеру Артема Дзюбы на фоне слов нападающего о возможном завершении выступлений.
Фото: ФК "Акрон"
Семин считает, что Дзюба на протяжении карьеры оставался одним из главных действующих лиц российского футбола и самостоятельно принимал ключевые решения относительно своего будущего.

"У Дзюбы хорошая карьера. Самое главное и важное, что в своей карьере он был главным действующим лицом. Артем принимал свои решения и, где бы ни играл, приносил громадную пользу своим командам и всему российскому футболу. Замечательная карьера", — заявил Семин.

Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что считает карьеру законченной, однако пока не готов объявить об этом официально. Форвард также допустил, что еще может выйти на поле в Кубке России. Позднее агент футболиста не исключил возобновления его карьеры.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится