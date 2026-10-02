Семин: Дзюба приносил громадную пользу российскому футболу

"У Дзюбы хорошая карьера. Самое главное и важное, что в своей карьере он был главным действующим лицом. Артем принимал свои решения и, где бы ни играл, приносил громадную пользу своим командам и всему российскому футболу. Замечательная карьера", — заявил Семин.
Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что считает карьеру законченной, однако пока не готов объявить об этом официально. Форвард также допустил, что еще может выйти на поле в Кубке России. Позднее агент футболиста не исключил возобновления его карьеры.
Источник: "Чемпионат"