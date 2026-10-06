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Булыкин - о матче против Нигерии: ужасный результат – сенсация

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче национальной команды против Нигерии (3:3).
Фото: РФС
Булыкин допустил, что на игре команды мог сказаться плотный календарь.

- Думаю, такой счет можно назвать сенсацией, особенно после того, как сборная России вела в этой игре. Не знаю, что случилось, возможно, сказывается напряженный график – два матча за три дня играть непросто. Игра и результат разочаровали.

Такие матчи нужно выигрывать и вытягивать. Но дали шанс нигерийцам отыграться, а они им здорово воспользовались. Такие ошибки, как были допущены в конце, делать нельзя. Подарили ничью просто, - сказал Булыкин.

Команда Валерия Карпина вела с преимуществом в два мяча, но упустила победу на 90+4-й минуте.

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