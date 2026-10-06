Булыкин - о матче против Нигерии: ужасный результат – сенсация

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Такие матчи нужно выигрывать и вытягивать. Но дали шанс нигерийцам отыграться, а они им здорово воспользовались. Такие ошибки, как были допущены в конце, делать нельзя. Подарили ничью просто, - сказал Булыкин.