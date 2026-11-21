Вингер хозяев поля Ульви Бабаев на 27-й минуте открыл счет, а спустя три минуты защитник Игор Вуячич удвоил преимущество. На 51-й минуте оличился нападающий гостей Луис Энрике. Точку в противостоянии поставил полузащитник Велдин Ходжа, забивший на 68-й минуте.
Чемпионат России
15 тур
Голы: Бабаев, 27, Вуячич, 30, Ходжа, 68 - Энрике, 51
"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников (Рожков, 66), Лобов, Иву, Бабаев (Ходжа, 60), Йочич (Сиве, 60), Сааведра (Мальдонадо, 89), Сальседо (Шабанхаджай, 60).
"Зенит": Москвичёв, Алип, Нино, Дивеев (Вега, 46), Барриос (Джон Джон, 70), Луис Энрике, Мантуан (Вендел, 70), Карпукас (Мусаев, 82), Соболев (Аугусто, 78), Глушенков, Педро.
Предупреждения: Дивеев, 35, Карпукас, 73, Сиве, 74, Вендел, 87