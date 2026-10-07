Роналду обратился к Месси

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- Лео, столько лет ты защищал свою страну - твоя история навсегда останется в памяти.

Португалец оставил сообщение под публикацией форварда после его последнего матча за национальную команду.Я искренне уважаю всё, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю, - написал Роналду в социальной сети.Прощальная встреча Месси состоялась в ночь на 7 октября в Буэнос-Айресе. Аргентина победила Бенин - 3:0, а 39-летний нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи.Всего за сборную Аргентины Месси провёл 208 матчей и забил 126 голов.