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Роналду обратился к Месси

Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины.
Фото: Getty Images
Португалец оставил сообщение под публикацией форварда после его последнего матча за национальную команду.

- Лео, столько лет ты защищал свою страну - твоя история навсегда останется в памяти.

Я искренне уважаю всё, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю, - написал Роналду в социальной сети.

Прощальная встреча Месси состоялась в ночь на 7 октября в Буэнос-Айресе. Аргентина победила Бенин - 3:0, а 39-летний нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Всего за сборную Аргентины Месси провёл 208 матчей и забил 126 голов.

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