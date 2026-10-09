Быстров раскритиковал отношение к травмам в сборной России: во всем мире играют и не ноют

"Это из-за того, что мы постоянно пытаемся поберечь футболистов. Во всем мире играют на третий-четвертый день и не жалуются, не ноют — футболисты просто привыкают. А мы все хотим поберечь", — заявил Быстров.
Бывший полузащитник также считает, что при наличии официальных встреч отношение к физическому состоянию игроков было бы другим. В матчах с турнирным значением, по его словам, футболисты старались бы выходить на поле даже при проблемах со здоровьем.
"Были бы сейчас официальные матчи, никто никого не берег бы и выжимал бы максимум, как обычно это делали, играли бы на уколах. Поэтому тут все зависит от того, какой курс задаст тренер", — добавил Быстров.
Поводом для обсуждения стало повреждение Дивеева, из-за которого защитник пропустил товарищескую встречу сборной России с Нигерией. Матч завершился вничью со счетом 3:3.
Источник: "Чемпионат"