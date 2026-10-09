Быстров раскритиковал отношение к травмам в сборной России: во всем мире играют и не ноют

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"Это из-за того, что мы постоянно пытаемся поберечь футболистов. Во всем мире играют на третий-четвертый день и не жалуются, не ноют — футболисты просто привыкают. А мы все хотим поберечь", — заявил Быстров.