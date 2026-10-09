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Быстров раскритиковал отношение к травмам в сборной России: во всем мире играют и не ноют

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил частые повреждения футболистов национальной команды стремлением тренеров беречь игроков от чрезмерных нагрузок.
Фото: ТАСС / Валентина Певцова
Быстров прокомментировал ситуацию с травмами в российской сборной, в том числе недавнее повреждение защитника Игоря Дивеева. По мнению экс-футболиста, постоянное желание снизить нагрузку не помогает игрокам адаптироваться к плотному календарю.

"Это из-за того, что мы постоянно пытаемся поберечь футболистов. Во всем мире играют на третий-четвертый день и не жалуются, не ноют — футболисты просто привыкают. А мы все хотим поберечь", — заявил Быстров.

Бывший полузащитник также считает, что при наличии официальных встреч отношение к физическому состоянию игроков было бы другим. В матчах с турнирным значением, по его словам, футболисты старались бы выходить на поле даже при проблемах со здоровьем.

"Были бы сейчас официальные матчи, никто никого не берег бы и выжимал бы максимум, как обычно это делали, играли бы на уколах. Поэтому тут все зависит от того, какой курс задаст тренер", — добавил Быстров.

Поводом для обсуждения стало повреждение Дивеева, из-за которого защитник пропустил товарищескую встречу сборной России с Нигерией. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Источник: "Чемпионат"

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