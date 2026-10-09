"Зенит" опубликовал эпиграмму к матчу с "Краснодаром"
В петербургском клубе "укололи" соперника перед матчем 10-го тура РПЛ.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала в клубном телеграм-канале эпиграмму (небольшое сатирическое произведение, которое высмеивает что-либо или кого-либо) в адрес "Краснодара" перед очным матчем 10-го тура РПЛ.
Ранее петербургский клуб сообщил, что краснодарцы не предоставили гостям необходимое количество билетов, положенных по регламенту чемпионата России.
Игра состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре.