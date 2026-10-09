Онопко прокомментировал свое будущее после ухода из "Ростова"

Бывший тренер "Ростова" Виктор Онопко рассказал о своем будущем.

Фото: ФК "Ростов"

Если в дальнейшем поступит предложение из клуба и РФС одобрит совмещение — рассмотрю. А нет — буду и дальше трудиться в Союзе", - сказал Онопко.