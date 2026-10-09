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Онопко прокомментировал свое будущее после ухода из "Ростова"

Бывший тренер "Ростова" Виктор Онопко рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Ростов"
"Пока хочется немного выдохнуть, решить семейные вопросы. С бесконечными разъездами их много накопилось. Сборная России все эти годы стояла для меня на первом месте. Валерий Георгиевич сначала пригласил меня в национальную команду, а потом уже появился "Ростов".

Если в дальнейшем поступит предложение из клуба и РФС одобрит совмещение — рассмотрю. А нет — буду и дальше трудиться в Союзе", - сказал Онопко.

Напомним, 24 сентября "Ростов" сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Джонатана Альбы, в который входил Виктор Онопко. 5 июня южане объявляли продлении контракта с Онопко.

Ранее в ростовском клубе Онопко входил в тренерский штаб Валерия Карпина. Российский специалист совмещал работу в донском клубе с постом в национальной сборной России с марта 2022 года.

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