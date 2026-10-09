Онопко прокомментировал свое будущее после ухода из "Ростова"

Если в дальнейшем поступит предложение из клуба и РФС одобрит совмещение — рассмотрю. А нет — буду и дальше трудиться в Союзе", - сказал Онопко.
Напомним, 24 сентября "Ростов" сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Джонатана Альбы, в который входил Виктор Онопко. 5 июня южане объявляли продлении контракта с Онопко.
Ранее в ростовском клубе Онопко входил в тренерский штаб Валерия Карпина. Российский специалист совмещал работу в донском клубе с постом в национальной сборной России с марта 2022 года.