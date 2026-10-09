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Швец - о контракте Барко: говорит о том, что "Спартак" хочет бороться за чемпионство

Экс-футболист "Ахмата" Антон Швец высказался о новом контракте Эсекьеля Барко со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Швеца, продление контракта Барко со "Спартаком" говорит о том, что красно-белые намерены бороться за чемпионство.

- Для "Спартака" это хорошее переподписание.
И оно говорит о том, что команда хочет бороться за чемпионство.

Потому что с Барко и без него это два разных "Спартака", - сказал Швец в эфире "Матч Премьер".

Напомним, что Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года. Ранее было официально объявлено, что полузащитник продлил контракт с клубом до конца июня 2030 года.

По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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