Швец - о контракте Барко: говорит о том, что "Спартак" хочет бороться за чемпионство

- Для "Спартака" это хорошее переподписание.
И оно говорит о том, что команда хочет бороться за чемпионство.
Потому что с Барко и без него это два разных "Спартака", - сказал Швец в эфире "Матч Премьер".
Напомним, что Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года. Ранее было официально объявлено, что полузащитник продлил контракт с клубом до конца июня 2030 года.
По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.