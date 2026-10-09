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Радимов - о смене тренера в "Ростове": можно свалиться туда, откуда уже очень тяжело выбраться

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о смене главного тренера в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Радимова, если в "Ростове" не сохранится атмосфера доверия, то команда полетит вниз.

- Очень важно то, какие будут результаты на старте его работы. Если будет несколько поражений, что скажут игроки? Какое отношение будет к смене главного тренера?
В команде верили Альбе. Если эта атмосфера доверия не сохранится, то можно свалиться туда, откуда уже очень тяжело выбраться, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в сентябре "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера - испанец занимал эту должность с февраля 2025 года. Новым наставником южан стал Дмитрий Кириченко - ранее он занимал аналогичный пост в "Текстильщике" и "Уфе", а также входил в тренерский штаб Курбана Бердыева.

Сегодня, 9 октября, желто-синие примут на домашнем стадионе "Акрон" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

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