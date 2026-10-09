Дивеев: хотел бы еще поиграть против Дзюбы

- Меня удивило, что Дзюба решил закончить карьеру. Думал, он где-нибудь попылит. Может быть, в Москве.
Хотел бы еще поиграть против Дзюбы. Артем по-прежнему тянул уровень РПЛ. Не так, как раньше, но результат давал, - приводит слова Дивеева Sport24.
По окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за волжан с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. На данный момент нападающий находится без клуба - ранее он признавался, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".