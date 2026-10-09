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Петров - о дисквалификациях Талалаева: мы привыкли, нам это не мешает

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался о дисквалификациях Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Петрова, футболисты "Балтики" привыкли к дисквалификациям Талалаева.

- Мы всю неделю работаем, готовимся с главным тренером. И только в день матча в раздевалке, на поле его нет. Но тренерский штаб доносит всю необходимую информацию от него.
Поэтому ничего необычного нет. Мы привыкли, нам это не мешает играть, - сказал Петров в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в августе главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча - он пропустил встречи с "Родиной", "Локомотивом", "Факелом" и "Зенитом".

По итогам девяти сыгранных туров балтийцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

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