Петров - о дисквалификациях Талалаева: мы привыкли, нам это не мешает

- Мы всю неделю работаем, готовимся с главным тренером. И только в день матча в раздевалке, на поле его нет. Но тренерский штаб доносит всю необходимую информацию от него.
Поэтому ничего необычного нет. Мы привыкли, нам это не мешает играть, - сказал Петров в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в августе главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча - он пропустил встречи с "Родиной", "Локомотивом", "Факелом" и "Зенитом".
По итогам девяти сыгранных туров балтийцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".