Петров - о дисквалификациях Талалаева: мы привыкли, нам это не мешает

Полузащитник "Балтики" Максим Петров высказался о дисквалификациях Андрея Талалаева.

Фото: ФК "Балтика"

Поэтому ничего необычного нет. Мы привыкли, нам это не мешает играть, - сказал Петров в эфире "Матч ТВ".