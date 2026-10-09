Шварц рассказал о состоянии здоровья Чавеса и Осипенко

- Большинство игроков успешно сыграли матчи, получили игровые минуты, вошли в тонус. Те, кто остался, тренировались на базе. Осипенко занимался по индивидуальной программе. Посмотрим, как он будет выглядеть.
То же самое могу сказать и по Чавесу. Осипенко и Чавес не сыграют с "Рубином"? Посмотрим завтра, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Максим Осипенко провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет один забитый мяч м одну голевую передачу. Защитник выступал за национальную команду России на прошедших сборах. На счету Луиса Чавеса восемь матчей во всех турнирах.
По итогам девяти сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. В десятом туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".