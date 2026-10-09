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Канчельскис назвал фаворита в матче "Краснодар" — "Зенит": они будут сильно мотивированы

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался для Rusfootball.info о предстоящем матче "Зенита" и "Краснодара" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Думаю, "Зенит" — фаворит встречи. Для них это будет важный матч с точки зрения борьбы за титул — им нужна только победа.

Очень интересный матч нас ожидает, но "Краснодар" тоже не стоит списывать. Все-таки они играют дома, пободаться точно могут. Но, на мой взгляд, "Зенит" будет сильно мотивирован на эту игру, - сказал Канчельскис.

Игра состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.

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