Канчельскис назвал фаворита в матче "Краснодар" — "Зенит": они будут сильно мотивированы

- Думаю, "Зенит" — фаворит встречи. Для них это будет важный матч с точки зрения борьбы за титул — им нужна только победа.
Очень интересный матч нас ожидает, но "Краснодар" тоже не стоит списывать. Все-таки они играют дома, пободаться точно могут. Но, на мой взгляд, "Зенит" будет сильно мотивирован на эту игру, - сказал Канчельскис.
Игра состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. По итогам девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в активе.