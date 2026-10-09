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Погребняк: для "Спартака" продление контракта с Барко - это трансфер года

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался о продлении контракта Эсекьеля Барко со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Погребняка, продление контракта с Барко - это трансфер года для "Спартака"

- Для "Спартака" продление контракта с Барко, несомненно, — трансфер года.

Он — серьёзный ресурс для команды и, естественно, с ним больше креатива и результативности. И с ним "Спартак" играет по-другому. Это очень здорово, - цитирует Погребняка "Чемпионат".

Напомним, что Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года. Ранее было официально объявлено, что полузащитник продлил контракт с клубом до конца июня 2030 года. Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в "Ривер Плейт".

По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. В десятом туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

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