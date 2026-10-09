Экс-футболист "Зенита" оценил игру новичка петербуржцев Аугусто

- Видимо, Фелипе Аугусто пока не совсем влился в команду. Возможно, есть какие-то психологические моменты.
Бывает, что футболист приходит в команду и сразу попадает в точку: оказывается в обойме, чувствует, что он нужен. А бывает, что одно не получается, потом второе. Может быть, есть какие-то проблемы с коммуникацией, - приводит слова Цветкова Metaratings.
Фелипе Аугусто перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Трабзонспора" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. Всего бразильский форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.
По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром", лидирующим в таблице с 21 баллом.