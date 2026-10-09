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"Спартак" добрался до Самары на матч с "Крыльями Советов"

"Спартак" добрался до Самары перед матчем десятого тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Об сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на пресс-службу московского клуба. Перелёт красно-белых прошёл с задержкой - вылет команды был перенесён примерно на полтора часа. Несмотря на это, футболисты уже прибыли в город проведения встречи.

Команда Хуана Карлоса Карседо сыграет с "Крыльями Советов" 10 октября. Начало матча - в 17:30 мск.

К этой встрече "Спартак" подходит на второй строчке в чемпионате России: за девять туров москвичи набрали 19 очков.

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