Об сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на пресс-службу московского клуба. Перелёт красно-белых прошёл с задержкой - вылет команды был перенесён примерно на полтора часа. Несмотря на это, футболисты уже прибыли в город проведения встречи.
Команда Хуана Карлоса Карседо сыграет с "Крыльями Советов" 10 октября. Начало матча - в 17:30 мск.
К этой встрече "Спартак" подходит на второй строчке в чемпионате России: за девять туров москвичи набрали 19 очков.
"Спартак" добрался до Самары на матч с "Крыльями Советов"
"Спартак" добрался до Самары перед матчем десятого тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"