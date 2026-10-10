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Семшов дал прогноз на матч "Спартака" и "Крыльев Советов"

Один из лучших бомбардиров российского футбола Игорь Семшов в интервью Rusfootball.info дал прогноз на встречу 10-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
- С учетом возвращения Литвинова и Барко "Спартак", безусловно, явный фаворит. Есть возможность побороться за золотые медали, и терять очки в таких матчах нельзя.
Опять-таки пауза пойдет москвичам на пользу, поскольку ряд матчей перед ней был маловыразительным, а с "Динамо" и вовсе провальным.

Что касается травмы Джику, красно-белый отряд не заметит потери бойца - вернется Ву да и Бабич сейчас провел три матча за Сербию. Угальде, напротив, не летал за сборную, что для "Спартака" большой плюс. А Даку придется вновь начать со скамейки, на адаптацию еще требуется время. Ближе к зиме вольется. Пока он больше как мотиватор Угальде работает. Поставлю на 1:2, - сказал Семшов.

Сегодня, 10 октября, "Крылья Советов" примут на "Солидарность Самара Арене" московский "Спартак" в рамках 10-го тура РПЛ.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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