Семшов дал прогноз на матч "Спартака" и "Крыльев Советов"

- С учетом возвращения Литвинова и Барко "Спартак", безусловно, явный фаворит. Есть возможность побороться за золотые медали, и терять очки в таких матчах нельзя.Опять-таки пауза пойдет москвичам на пользу, поскольку ряд матчей перед ней был маловыразительным, а с "Динамо" и вовсе провальным.
Что касается травмы Джику, красно-белый отряд не заметит потери бойца - вернется Ву да и Бабич сейчас провел три матча за Сербию. Угальде, напротив, не летал за сборную, что для "Спартака" большой плюс. А Даку придется вновь начать со скамейки, на адаптацию еще требуется время. Ближе к зиме вольется. Пока он больше как мотиватор Угальде работает. Поставлю на 1:2, - сказал Семшов.
Сегодня, 10 октября, "Крылья Советов" примут на "Солидарность Самара Арене" московский "Спартак" в рамках 10-го тура РПЛ.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info