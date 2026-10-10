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Раннее удаление Максименко, чуйка Карседо и безумная концовка: «Крылья» и «Спартак» выдали огненную ничью

Rusfootball.info - о поединке в Самаре, который превратился в настоящий триллер.
Фото: ПФК «Крылья Советов», РПЛ

Атакующий импульс «Крыльев» против амбиций «Спартака»


«Крылышки» перед встречей со «Спартаком» выглядели одной из самых ярких команд последних туров.

Цифры не лгут: у самарцев 11 забитых мячей в предыдущих пяти играх РПЛ - показатель довольно серьезный, которым, к слову, могут похвастаться лишь ЦСКА и «Ахмат» на этом отрезке чемпионата.

Команда Сергея Булатова явно поймала кураж и совсем не горела желанием уходить на паузу, связанную с матчами сборных.

«Спартак» же подходил к этой встрече, расположившись на второй строчке: победа открывала москвичам прямой путь на вершину таблицы (как минимум до окончания матча между «Краснодаром» и «Зенитом»).

Раннее удаление Максименко, чуйка Карседо и безумная концовка: «Крылья» и «Спартак» выдали огненную ничью

От возвращения Барко до перестановок Булатова: как составы задали тон матчу


Тренерский штаб гостей выставил привычные 4-2-3-1 с точечными возвращениями.

В состав после долгого отсутствия вернулся Литвинов (не игравший с августа), а также с первых минут появился Барко, в результате чего Жедсон снова опустился в линию обороны.

Самарцы ответили своими перестановками.

Горшков вышел на привычном левом фланге обороны, Печенин расположился выше в атаке, а Салтыков получил свободу маневра на правом краю.

Как итог, начало матча оправдало самые смелые ожидания. Мяч молниеносно летал от одной штрафной к другой, а хозяева могли выйти вперед уже в дебюте встречи.

В одной из атак мяч попал в руку игроку «Спартака» в штрафной - но судья Никита Новиков решил не назначать пенальти в ворота московского клуба. Впрочем, беды для красно-белых на этом не закончились.

Удаление Максименко отправило «Спартака» в нокдаун


Обычный, казалось бы, заброс от ворот самарцев вперед на Рахмановича обернулся настоящей катастрофой для «Спартака».

Александр Максименко вылетел далеко за пределы штрафной площади и успел лишь зацепить соперника - арбитр встречи без колебаний показал прямую красную карточку.


Оставшись в меньшинстве, гости мгновенно рухнули в глубокий нокдаун. «Крылья» забрали инициативу, мяч и стали методично раскачивать оборону гостей.

Статистика к перерыву наглядно показала, как изменился характер игры: самарцы владели мячом 64% против 36%, а по ударам вели - 5:4. В результате чего Карседо пришлось экстренно корректировать стартовый план.

«Спартак» выстроился в низкую линию из пяти защитников, где Солари закрывал правую бровку, а номинальный хавбек Жедсон вынужденно цементировал центр обороны с центральными защитниками.

После перерыва рисунок игры не претерпел коренных изменений. Гости героически отбивались позиционно, выживая за счет характера и самоотдачи.

Более того, к середине второго тайма тренерский штаб москвичей пошел на перестановки, выпустив профильных защитников Денисова и Параде, чтобы сдержать непрекращающийся натиск самарцев.

«Спартак» открыл счет в матче вопреки логике


Все эти перестановки выглядели как сознательная ставка на удержание счета и минимизацию рисков.

Показательным стал и тот факт, что тренер вскоре использовал все пять замен, но так и не выпустил Мирлинда Даку - игрока, который мог бы добавить агрессии и борьбы у чужой штрафной.

Вместо этого на поле продолжал оставаться Манфред Угальде: большую часть матча он провел в тени, почти не вступая в единоборства.

Статистика подборов (50 на 35 в пользу «Крыльев») лишь подчеркивала, что красно-белые уступали в ключевых компонентах игры.

Тем ироничнее, что именно «Спартак» открыл счет. Манфред Угальде забил после выигранного подбора - в матче, где его команда большую часть времени терпела и оборонялась.

«Крылья» снова спаслись в концовке


Однако удержать минимальное преимущество гостям не удалось. На 86-й минуте «Крылья» сравняли счет.

Голевую атаку начал вратарь самарцев Никита Кокарев (и это уже второй ключевой вынос в матче), а завершил Мартин Крамарич.

Стоит отметить: «Крылья» в третий раз вырывают ничью по ходу игры - до этого были камбэки против «Краснодара» (2:2) и «Локомотива (1:1).



Первая ничья в очном противостоянии с 2013 года


Итоговая ничья - стала в какой-то степени исторической: до этого «Крылья Советов» и «Спартак» не делили очки 25 игр подряд, с 2013 года. И то, что эта серия прервалась именно в такой драматичной встрече, лишь добавляет ей красок.

Футбол снова напомнил, что даже при доминировании одной стороны, при удаленных игроках и тактических перестроениях исход может быть абсолютно непредсказуемым.

Фото: ПФК «Крылья Советов», РПЛ; ФК «Спартак», РПЛ

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