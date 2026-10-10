Раннее удаление Максименко, чуйка Карседо и безумная концовка: «Крылья» и «Спартак» выдали огненную ничью

Атакующий импульс «Крыльев» против амбиций «Спартака»
«Крылышки» перед встречей со «Спартаком» выглядели одной из самых ярких команд последних туров.
Цифры не лгут: у самарцев 11 забитых мячей в предыдущих пяти играх РПЛ - показатель довольно серьезный, которым, к слову, могут похвастаться лишь ЦСКА и «Ахмат» на этом отрезке чемпионата.
Команда Сергея Булатова явно поймала кураж и совсем не горела желанием уходить на паузу, связанную с матчами сборных.
«Спартак» же подходил к этой встрече, расположившись на второй строчке: победа открывала москвичам прямой путь на вершину таблицы (как минимум до окончания матча между «Краснодаром» и «Зенитом»).
От возвращения Барко до перестановок Булатова: как составы задали тон матчу
Тренерский штаб гостей выставил привычные 4-2-3-1 с точечными возвращениями.
В состав после долгого отсутствия вернулся Литвинов (не игравший с августа), а также с первых минут появился Барко, в результате чего Жедсон снова опустился в линию обороны.
Самарцы ответили своими перестановками.
Горшков вышел на привычном левом фланге обороны, Печенин расположился выше в атаке, а Салтыков получил свободу маневра на правом краю.
Как итог, начало матча оправдало самые смелые ожидания. Мяч молниеносно летал от одной штрафной к другой, а хозяева могли выйти вперед уже в дебюте встречи.
В одной из атак мяч попал в руку игроку «Спартака» в штрафной - но судья Никита Новиков решил не назначать пенальти в ворота московского клуба. Впрочем, беды для красно-белых на этом не закончились.
Удаление Максименко отправило «Спартака» в нокдаун
Обычный, казалось бы, заброс от ворот самарцев вперед на Рахмановича обернулся настоящей катастрофой для «Спартака».
Александр Максименко вылетел далеко за пределы штрафной площади и успел лишь зацепить соперника - арбитр встречи без колебаний показал прямую красную карточку.
Оставшись в меньшинстве, гости мгновенно рухнули в глубокий нокдаун. «Крылья» забрали инициативу, мяч и стали методично раскачивать оборону гостей.
Статистика к перерыву наглядно показала, как изменился характер игры: самарцы владели мячом 64% против 36%, а по ударам вели - 5:4. В результате чего Карседо пришлось экстренно корректировать стартовый план.
«Спартак» выстроился в низкую линию из пяти защитников, где Солари закрывал правую бровку, а номинальный хавбек Жедсон вынужденно цементировал центр обороны с центральными защитниками.
После перерыва рисунок игры не претерпел коренных изменений. Гости героически отбивались позиционно, выживая за счет характера и самоотдачи.
Более того, к середине второго тайма тренерский штаб москвичей пошел на перестановки, выпустив профильных защитников Денисова и Параде, чтобы сдержать непрекращающийся натиск самарцев.
«Спартак» открыл счет в матче вопреки логике
Все эти перестановки выглядели как сознательная ставка на удержание счета и минимизацию рисков.
Показательным стал и тот факт, что тренер вскоре использовал все пять замен, но так и не выпустил Мирлинда Даку - игрока, который мог бы добавить агрессии и борьбы у чужой штрафной.
Вместо этого на поле продолжал оставаться Манфред Угальде: большую часть матча он провел в тени, почти не вступая в единоборства.
Статистика подборов (50 на 35 в пользу «Крыльев») лишь подчеркивала, что красно-белые уступали в ключевых компонентах игры.
Тем ироничнее, что именно «Спартак» открыл счет. Манфред Угальде забил после выигранного подбора - в матче, где его команда большую часть времени терпела и оборонялась.
«Крылья» снова спаслись в концовке
Однако удержать минимальное преимущество гостям не удалось. На 86-й минуте «Крылья» сравняли счет.
Голевую атаку начал вратарь самарцев Никита Кокарев (и это уже второй ключевой вынос в матче), а завершил Мартин Крамарич.
Стоит отметить: «Крылья» в третий раз вырывают ничью по ходу игры - до этого были камбэки против «Краснодара» (2:2) и «Локомотива (1:1).
Первая ничья в очном противостоянии с 2013 года
Итоговая ничья - стала в какой-то степени исторической: до этого «Крылья Советов» и «Спартак» не делили очки 25 игр подряд, с 2013 года. И то, что эта серия прервалась именно в такой драматичной встрече, лишь добавляет ей красок.
Футбол снова напомнил, что даже при доминировании одной стороны, при удаленных игроках и тактических перестроениях исход может быть абсолютно непредсказуемым.
Фото: ПФК «Крылья Советов», РПЛ; ФК «Спартак», РПЛ