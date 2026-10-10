Легионер "Краснодара" недоволен судейством: мы к этому уже привыкли

- Был ли пенальти в ворота "Краснодара"?
- Нет, конечно нет.
- Оцените отменённый гол. Было ли положение вне игры?
- Я не видел еще повтора. Возможно, там был офсайд.
- Чего не хватило сегодня?
- В первом тайме мы играли не так, как готовились, как готовились к матчу. Если делать так с такой командой, как "Зенит", у которой хорошее качество, всё становится ещё сложнее.
- Не показалась ли игра слишком грубой?
- Нет. Футбол - контактный вид спорта. Единственное, что непонятно, это различие критериев судейства. Это смещается в одну сторону. Но это обычные вещи, к которым мы уже привыкли. В таких же условиях мы выиграли титул. На протяжении многих лет, даже когда играем дома, все применяется в обратную сторону. Единственное, что нам остаётся - продолжать играть, верить.
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